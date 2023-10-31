وزير المياه العراقي: التوسع في إعادة استخدام الصرف الزراعي على غرار التجربة المصرية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عون ذياب عبد الله، وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.



وأشار سويلم إلى تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، مؤكدا أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام ٢٠٢٠، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه، وتأهيل الترع باستخدام المواد الصديقة للبيئة.



وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب العراقي للانضمام لمبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ الماضي.



كما دعا الجانب العراقي للاستفادة من إمكانيات "المركز القومي لبحوث المياه" وما يمتلكه من إمكانيات بحثية متميزة ستسهم في تطوير عملية إدارة المياه بالعراق.



وأشار الوزير العراقي لما تمثله التغيرات المناخية من تحد كبير لقطاع المياه بالعراق، مشيرا لرغبة بلاده في التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على غرار ما تفعله مصر حاليا.



وأعرب عن إعجابه بمشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعية التي زارها أمس، ورغبة بلاده في تنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر.