متحدث جيش الاحتلال: نتعاون مع الجيش الأمريكي لمنع كل التهديدات التي تواجهنا

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «القوات أسقطت صاروخ أرض جو في منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة حيتس».

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الطائرات أسقطت هدفين في الجو»، مشيرًا إلى أن «كل تلك الأهداف دمرت خارج حدود إسرائيل».

وأشار إلى تعزيز القوات بالسفن البحرية، مضيفًا: «تعزيز القوات في البحر والجو هدفه تقديم الحماية لسكان إسرائيل وكل مناطق البلاد».

ولفت إلى أن «بعض الجهات في المنطقة التي تعمل بدعم من إيران كالحوثيين، تحاول لفت نظر إسرائيل عما يحدث في غزة».

وأكمل: «نركز في الحرب على غزة، ونتعاون مع الجيش الأمريكي والقيادة المركزية للجيش الأمريكي لنقل المعلومات والاستخبارات».

وذكر أن «التعاون جار مع سلاح الجو الأمريكي والأسطول الخامس لمنع كل التهديدات»، معقبًا: «الجيش يعلم كيف يدافع عن التهديدات الأمنية لإسرائيل ويرد في الوقت والمكان المناسبين»