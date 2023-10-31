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مصرع شاب إثر حادث تصادم بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 10:51 ص

لقي شاب مصرعه؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية "موتوسيكل" أمام قرية المطاوعة بمركز ههيا في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "أ. ع. م"، 18 سنة، مقيم في مركز ههيا، جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته؛ إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية "موتوسيكل" أمام قرية المطاوعة بمركز ههيا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.


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