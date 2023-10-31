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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. وفا: الاحتلال يعتقل شابين غرب نابلس


نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 5:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 5:39 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من زواتا وبيت ايبا غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد السلام لولح، بعد أن داهمت منزله في قرية زواتا وفتشته.

والمعتقل لولح هو شقيق الشهيد عمير لولح الذي استشهد في الثامن والعشرين من آذار/مارس الماضي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في عدوان الاحتلال على مدينة نابلس في 22 شباط/ فبراير الماضي، والتي ارتكبت فيها مجزرة أدت إلى استشهاد 11 مواطنا وإصابة 20 آخرين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سائد إسماعيل من منزله في قرية بيت ايبا غرب نابلس


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