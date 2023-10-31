إسرائيل تعترض طائرة مسيرة في البحر الأحمر أطلقت من اليمن

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طائرة بدون طيار "مسيرة" في البحر الأحمر، أُطلقت من اليمن قبل اختراقها الأراضي المحتلة، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تحذيرها من "تسلل طائرة معادية" بالقرب من مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب رويترز، فإن "راديو إسرائيل" قال إنه "تم إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر، قرب إيلات".

وأفاد مراسل قناة "الحرة"، بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات بسبب إخطار حول دخول "جسم طائر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية، وكتب المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن تفاصيل الحادثة "لا تزال قيد التحقيق".

وأفادت شبكة قدس الإخبارية، نقلا عن مصادر عبرية، بأن التقديرات تشير إلى أن الطائرة المسيرة التي حاولت اختراق أجواء أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، كانت قادمة من اليمن.

وكتب متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بموقع "إكس": "متابعة للتقارير الأولية، رصدت أنظمة جيش الدفاع هدفًا جويًا يقترب إلى أراضي دولة إسرائيل حيث لم يشكل أي تهديد وأي خطر على المواطنين"، بحسب قوله.