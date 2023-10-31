 جماعة الحوثي باليمن تعلن قصف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة - بوابة الشروق
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جماعة الحوثي باليمن تعلن قصف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 3:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 3:23 م

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل.

وقال يحيي سريع، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، في بيان صحفي اليوم، إن "هذه العملية هي العمليةُ الثالثةُ نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين" .

وأكد استمرارهم في "تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".

ولفت سريع إلى أن "موقف شعبنا اليمني تجاه القضيةِ الفلسطينية ثابت ومبدئي، وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه كاملة"، مشيرا إلى أن "ما يزعزع المنطقة ويوسع دائرة الصراعِ هو استمرار كيان العدو في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهالي قطاع غزة وكل فلسطين".


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