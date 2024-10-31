قنصل الصين بالإسكندرية: بكين ستدعم مصر بقوة في حماية سيادتها الوطنية ومصالحها التنموية

استهل القنصل العام للصين بالإسكندرية، كلمته خلال حفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة، بتهنئة الدولة المصرية على الإنجازات بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن مشروع أبراج الداون تاون يجري تنفيذه في إطار التعاون المشترك بين البلدين ضمن مبادرة الحزام والطريق، في مدينة العلمين الجديدة لؤلؤة البحر المتوسط.

وأكد القنصل العام للصين بالإسكندرية، أن هذا العام هو عام الشراكة بين الصين ومصر، ويصادف الذكرى السنوية العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وتابع: "قبل أيام، توصل الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى توافق جديد بشأن التعاون خلال اجتماع قادة مجموعة البريكس".

وأضاف: "وستدعم الصين مصر بقوة في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وهي مستعدة للعمل مع مصر كصديق مخلص للمساعدة المتبادلة وشريك وثيق في التنمية".

وأوضح أن الحفل يجسد التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة للمدن وتحسين بيئة المعيشة بفضل توافق قادة البلدين والجهود التي تبذلها وزارتا الإسكان الصينية والمصرية.

أكد القنصل العام أن السفارة والقنصليات الصينية في مصر ستواصل تعزيز وخدمة قطاعي الإسكان والبناء في البلدين لتوطيد الثقة المتبادلة وتعميق التعاون العملي، وبناء مبادرة "الحزام والطريق" بجودة عالية.

وقال: "في هذه اللحظة التاريخية التي نحتفل فيها باكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني، أتمنى أن يصل تطوير وبناء مدينة العلمين الجديدة إلى مستوى جديد، وأن تنتقل الصداقة والتعاون بين الصين ومصر إلى مستوى جديد".