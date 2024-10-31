 الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ليتوانيا يرشح نائب زعيمة الحزب لرئاسة الحكومة - بوابة الشروق
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الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ليتوانيا يرشح نائب زعيمة الحزب لرئاسة الحكومة

د ب أ
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 4:53 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 4:53 ص

رشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ليتوانيا نائب زعيمة الحزب جينتوتاس بالوكاس لرئاسة الوزراء بعد فوزه الحاسم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا.

وقالت زعيمة الحزب فيليا بلينكيفشوتي /64 عاما/ الأربعاء في فيلنيوس إن بالوكاس/45 عاما/، الذي قاد الحزب سابقا من 2017 إلى 2021، يمتلك "الكثير من الخبرة والصفات اللازمة" لدور رئيس الحكومة.

وذكرت أنها لن تسعى لتولي هذا المنصب بسبب عمرها وظروفها الصحية ولكنها ستواصل دورها كعضو في البرلمان الأوروبي، وهو الدور الذي تشغله منذ عام 2009.

وأضافت أن القرار تم اتخاذه بشكل مشترك من قبل هيئة رئاسة الحزب.


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