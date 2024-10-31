وزير الخارجية السعودي: الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم وعلى العالم التعايش مع هذه الحقيقة

اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تتناسب مع هجوم حركة "حماس" على بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، واصفاً الحرب بأنها "رد مفرط" على الهجوم.

وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال حوار مع الإعلامية الأمريكية بيكي أندرسون، ضمن فعاليات مبادرة استثمار المستقبل في العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية "دون تأخير" مرتبطة بالقانون الدولي "لا بما تريده إسرائيل"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأعرب عن قلق بلاده من مواقف تل أبيب الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية، وأضاف: "الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم وعلى العالم التعايش مع هذه الحقيقة".

وقال وزير الخارجية السعودي، إن من مصلحة إسرائيل الأمنية والاستراتيجية تنفيذ "حل الدولتين"، مشدداً على أنه "دون مسار لوقف إطلاق النار في غزة فإن العنف سيتواصل".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 43 ألفاً و204 ضحايا في اليوم 391 من الحرب.