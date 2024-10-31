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ألمانيا: تراجع عمليات العبور غير الشرعي منذ بدء عمليات التفتيش الدائمة على الحدود

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:47 ص

أظهرت أرقام أولية رسمية، صدرت اليوم الخميس، أن الشرطة الألمانية رصدت انخفاضا بنسبة 13% في عدد عمليات العبور غير الشرعي إلى داخل البلاد، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلت بدء عمليات التفتيش الدائمة على الحدود، بالمقارنة مع ثلاثة أسابيع سابقة عليها.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الشرطة الاتحادية، والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليها، أن الشرطة واجهت في المجمل 3464 أجنبيا على الحدود البرية، حاولوا دخول البلاد بدون تصريح، وذلك خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى6 أكتوبر الجاري.

وتم إعادة 2073 من هؤلاء عند الحدود.

أما خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الماضيين، كان هناك 3984 عملية دخول دون تصريح، و2353 رفضا في المجمل.

وتأتي البيانات بعد أن قدّمت البرلمانية عن تيار اليسار المتطرف، كلارا بونجر، استفسارا في البرلمان بشأن الأمر.

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