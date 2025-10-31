مستقبل وطن ببني سويف يواصل مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحي القائمة والفردي في انتخابات النواب 2025

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، مؤتمراتها الانتخابية لدعم مرشحي القائمة الوطنية ومرشحي أحزاب التحالف على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعقد مؤتمر حاشد تخطى الـ5 آلاف من كوادر الحزب والمواطنين بمركز الواسطى شمال المحافظة.

شهد المؤتمر حضور النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، والنائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في المحافظة ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، والنائب أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، بالإضافة إلى مرشحي المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن في دوائر المحافظة وهم: يوسف شعبان الجميل (الدائرة الأولى – بندر ومركز بني سويف)، أحمد إبراهيم الجنيدي، والدكتور محمد فاروق (الدائرة الثانية – مركزي ناصر والواسطى)، والنائب طه الناظر، والنائب عبد الله مبروك (الدائرة الرابعة – ببا والفشن وسمسطا). كما حضر مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر: الدكتور محمد سيد جنيدي، والدكتورة منى عبد الله، والسيدة عبير عطا الله، والدكتورة هبة عبد العظيم، إلى جانب أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة وأمانات المراكز والوحدات الحزبية.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن خطته لدعم مرشحي القائمة والفردي والتواصل المباشر مع المواطنين.

من جانبه، أكد النائب عصام هلال عفيفي أن حزب مستقبل وطن هو حزب الشارع، إذ يمتلك بنية تنظيمية في جميع محافظات ومراكز وقري الجمهورية، تضم أكثر من 7 آلاف وحدة حزبية على مستوى الجمهورية.

وأوضح هلال سبب مشاركة الحزب في القائمة الوطنية قائلاً إن الحزب كان قادرًا على خوض الانتخابات منفردًا على المقاعد الفردية والقائمة، لكنه فضل المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، بمشاركة 12 حزبًا وكيانًا سياسيًا، لضمان استقرار المشهد السياسي وتنوع الأحزاب في المجلس النيابي.

وأضاف الأمين العام المساعد أن عقد هذه المؤتمرات ليس انحيازًا سياسيًا، وإنما لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن مساند للدولة رغم اختلافه مع الحكومة في الرؤى والمشاريع، مشددًا على أن مساندة الدولة فرض على الجميع سواء مؤيد أو معارض أو مستقل.

وأشار هلال إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في 7 أكتوبر لا لتهجير الفلسطينيين ووقف في وجه الدول الكبرى فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العالم اجتمع في شرم الشيخ لدعم موقف مصر.

وطالب عصام هلال المواطنين بمساندة مرشحي حزب مستقبل وطن على القائمة والفردي والمشاركة بكثافة في الانتخابات، مشددًا على ضرورة أن تكون أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات في مصر، حتى لو لم ينتخب المواطنون مرشحي الحزب، لإرسال رسالة للعالم بأن هناك استقرارًا سياسيًا في البلاد.

وأكد هلال أن الحزب يسعى لإنهاء الانتخابات من الجولة الأولى، لافتًا إلى أن الحزب دفع بأفضل الكوادر على المقاعد الفردية وأن كل من يبحث عن كوادر مميزة يجدهم في الصفوف الأولى خلف الحزب.