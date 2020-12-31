 المتحدث باسم الخارجية الصينية: ندين بشدة هجوم مطار عدن باليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المتحدث باسم الخارجية الصينية: ندين بشدة هجوم مطار عدن باليمن

أ ش أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:50 ص

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين اليوم الخميس- "تعارض الصين بشدة وتدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية".

وأضاف بين قائلا "نأمل أن تضع جميع الأطراف في اليمن مصلحة الدولة والمواطنين أولا، وأن تعمل من أجل تحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية، وتسعى نحو استعادة السلام والاستقرار والنظام في البلاد".

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