وزارة الأوقاف تفتتح 25 مسجدا الجمعة القادم

تفتتح وزارة الأوقاف، يوم الجمعة، القادم 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا؛ وذلك في إطار دور الوزارة في خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف التي أفادت بأنه قد تم فرش جميع مساجد الافتتاحات.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم السبت- أنه بهذه الافتتاحات الجديدة يصل إجمالي ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو الماضي حتى تاريخه 521 مسجدًا، منها 429 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و92 مسجدًا صيانة.

وتتوزع المساجد على مديريات أوقاف: أسوان، والمنيا، والجيزة، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية.