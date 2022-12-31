شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، انطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، بمركز المنارة في القاهرة، بصحبة عدد من الفنانين ونجوم التليفزيون.

وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لدعم ذوي الهمم، في إطار اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتوفير كل سبل الراحة لهم، حيث نُفذت بعض القرارات الخادمة لذوي الهمم، منها المعاش، والدمج في المدارس، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

* مبادرة سوا نقدر

أطلقت وزارة الصحة المصرية المبادرة الوطنية "سوا نقدر" في أبريل عام 2015، برعاية الرئيس السيسي، والتي بناء عليها يتم رسم الاستراتيجية الوطنية، للتعامل مع هذا الملف الوطني الهام.

ومن أهم أهداف تلك الاستراتيجية، إيجاد وتفعيل طريقة لحصر أصحاب الهمم مع التصنيف الدقيق للحالات حسب التصنيف العالمي للإعاقة، والكشف المبكر ليشمل عددا أكبر من حديثي الولادة، جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة حتى يتاح تقديم الخدمات الصحية، رسم وتفعيل الخريطة الصحية للخدمات المقدمة لهم لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية عن طريق تخصيص مركز تأهيل بكل محافظة.

* 2018 عام ذوي الهمم

أعلن الرئيس السيسي تخصيص 2018، ليكون عام أصحاب الهمم الخاصة في مصر، وذلك استجابة لاقتراح أحد الشباب من أصحاب الهمم خلال الحوار الذي أجراه في أبريل 2017 خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية.

* صندوق عطاء لدعم ذوي الهمم

تم إعلان تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، برأس مال مليار جنيه، وفتح منذ شهر نوفمبر 2019 باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه، ليساهم الجميع فيه.

يعد "عطاء" الصندوق الأول من نوعه فى مصر، ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوي الاحتياجات لشراء الأجهزة التعويضية، أو المستلزمات الخاصة بهم، أو أى نشاط آخر، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنين، عبر الاكتتاب الشعبى.

ويعتبر هذا الصندوق غير حكومي، ويتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار، بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.

* بطاقة الخدمات المتكاملة

تعتبر من أهم إنجازات الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم، وتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، ويأتي على رأس أولوياتها فى الفترة الحالية، استكمال إصدار "بطاقة الخدمات المتكاملة" التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئًا عليهم، وتعتبر مفتاحا لهم للحصول على حقوقهم فى القانون.

وتكفل البطاقة لذوي الهمم، تأمين صحي، معاش وتوفير فرص عمل، وقد تم إصدار الدفعة الأولى، التى يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة، للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن، الذى يثبت الإعاقة ويحدد درجتها ونوعها، أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.

* صندوق دعم الأشخاص أصحاب الهمم

صادق الرئيس السيسي على قانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم، طبقا لقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية.

* إنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

أطلقت المرحلة الأولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بتوجيهات رئاسية لتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.