كمال أبو رية: مسلسل عملة نادرة عمل درامي صعيدي محكم ويناقش قضية مهمة

توقع الفنان كمال أبو رية، أن يحقق مسلسله الجديد "عملة نادرة" نجاحا جماهيريا عند عرضه على شاشة التليفزيون، والذي يخوض به ماراثون دراما رمضان 2023، واصفا المسلسل بأنه عمل درامي صعيدي متكامل، تم صياغة السيناريو الخاص به بطريقة محكمة.



وقال كمال أبو رية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لم يتردد في قبول المشاركة في المسلسل بعد قراءته لتفاصيل الشخصية التي يعتبرها بمثابة مفاجأة للجمهور، مشيرا إلى أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث يناقش قضية مهمة.



وأوضح أبورية أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور رجل صعيدي، يتمتع بشخصية تتسم بالطيبة وتتمسك بالأصول والأعراف، لافتا إلى أنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في العمل، والتي بدأها منذ أيام قليلة، وتحديدا في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن ينتقل تصوير مشاهد العمل إلى محافظتي قنا والأقصر بصعيد مصر خلال الأيام المقبلة.



مسلسل "عملة نادرة" من تأليف الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما، أبرزهم نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، ندى موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل وهشام عاشور.