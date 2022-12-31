توفي شخصان وأصيب آخرون؛ إثر حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد - المطرية في محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير الأمن، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مصرع شخصين واصابة اخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ص د ب وتحمل لوحة معدنية، رقم ١٥٨٤، وذلك على طريق بورسعيد المطرية الجديد، وذلك بسبب السرعة الزائدة وفقدان قائدها السيطرة عليها .

واستقبل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، عبدة أحمد اللبش، ٤٠ سنة، جثة هامدة، ورمضان حسن أحمد أبوطالب، وعمره ٤٦ سنة، جثة هامدة.

كما استقبل مستشفى الزهور، محمود أحمد عبد السلام، ٤٢ سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجار علاجه، كما نقلت سيارة الإسعاف، مصابا آخر لمستشفى المطرية.