فتح: تصويت الأمم المتحدة انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس".

وأكدت حركة فتح، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "معا" الفلسطينية، أن "التصويت لصالح هذا القرار التاريخي يعكس انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض ذلك وأصر على طرح مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه بالأمس".

وشددت على أن "هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لصالح القضية الفلسطينية، حيث إنه سيفتح المجال لمساءلة دولة الاحتلال".

وذكر أن "هذا القرار جاء في سياق تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا إلى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام الأبارتهايد".

واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، التصويت في الأمم المتحدة "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية" بعد يوم من تشكيل حكومة إسرائيل "العنصرية المتطرفة" الجديدة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا.

وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 نوفمبر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وفي حينه صوتت 98 دولة لصالح قرار فلسطين بطلب رأي استشاري، و52 دولة امتنعت عن التصويت، بينما عارضته 17 دولة، إضافة إلى أن القرار احتوى على فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وهاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان، التصويت الأخير في الجمعية العامة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن الوفد الإسرائيلي "ارتياحه" من عدول عدة دول عن دعم القرار بالإضافة لتغيب بعض الدول الأفريقية عن التصويت.