ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن مواطنا إسرائيليا انتحل صفة «شرطي» وسرق أسلحة ومعدات عسكرية من منطقة القتال القريبة من قطاع غزة.



ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه في حالة فشل أمني جديد داخل إسرائيلي، انتحل مواطن إسرائيلي صفة مقاتل في وحدة «اليمام» وهي وحدة القوات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية، وسرق معدات وأسلحة متعددة ومختلفة.



وأوضحت أن روعي يفراخ (35 عاما) من مدينة تل أبيب، انتحل صفة مقاتل في وحدة «اليمام» وعضو في جهاز «الشاباك» (المخابرات الداخلية) ودخل إلى قطاع غزة، والتقط صورا مع شخصية بارزة جاءت لزيارة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع.





מחדל ביטחוני: התחזה ללוחם, נכנס לעזה, הצטלם עם אישיות בכירה וגנב כלי נשק ותחמושתhttps://t.co/QZkPhXBfpU pic.twitter.com/P51LHF3Tep — ynet עדכוני (@ynetalerts) December 31, 2023



وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم تقديم لائحة اتهام المدعي العام في المحكمة المركزية بتل أبيب، ضد المواطن الإسرائيلي، بتهمة انتحال شخصية مقاتل وشرطي، واتهامه أيضا بسرقة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وشرطية من منطقة القتال في غزة.



ولفتت إلى أنه منذ فجر السابع من شهر أكتوبر الماضي، وهو موعد عملية «طوفان الأقصى» التي أعلنتها حركة «حماس» في غلاف غزة، بدأ روعي يفراخ نشاطه، وسرق أسلحة وطائرة دون طيار وجهاز اتصال من الجيش الإسرائيلي.



ومن بين الأسلحة التي عثر عليها مع المتهم، بندقية «ستورم M4»، وقذيفتين دخانيتين، وصندوق ذخيرة 5.56 ملم، وثلاث قنابل، و14 قنبلة صاعقة، ورصاصة «M203»، وصندوق ذخيرة لمسدس 9 ملم، وجهاز لوحي عسكري، فضلا عن طائرة من دون طيار.



ووصفت الصحيفة الواقعة بأنها فشل أمني جديد.