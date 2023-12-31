وافق المشرعون النيجيريون على طلب من الرئيس بولا تينوبو لتحويل 5ر7 تريليون نيرة (2ر8 مليار دولار) من السحب على المكشوف من البنك المركزي إلى سندات طويلة الأجل ستضاف إلى ديون البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن مجلس الشيوخ منح موافقته في جلسة أمس السبت التي تم خلالها أيضا اعتماد خطة إنفاق بقيمة 77ر28 تريليون نيرة لعام 2024، وهو أعلى من رقم 5ر27 تريليون نيرة الذي اقترحه تينوبو.

وقال الرئيس النيجيري إن التحويل سيخفض تكلفة خدمة الدين إلى 9% بالمقارنة مع سعر السياسة النقدية بالإضافة إلى نسبة 3% الذي يقتطعها البنك المركزي حاليا، وسيحسن أيضا شفافية الالتزامات المالية المستحقة للهيئة التنظيمية المصرفية.

وكان المشرعون قد وافقوا في مايو على تحويل قروض بقيمة 7ر22 تريليون نيرة من البنك المركزي إلى سندات. وقد قدم هذا الطلب سلف تينوبو، الرئيس محمدو بوهارى، الذي ارتفعت القروض من البنك المركزي في ظل حكومته بأكثر من 3000%. وقد ساعد ذلك في زيادة ديون نيجيريا المستحقة بما يتجاوز 50%؛ وبلغ إجمالي الدين العام 9ر87 تريليون نيرة في سبتمبر.