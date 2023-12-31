2000 شخص يتظاهرون في العاصمة الألمانية تأييدا لفلسطين

تظاهر نحو 2000 شخص في حي نويكولن بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، تأييدا لفلسطين.

وكانت المسيرة بدأت بمشاركة نحو 200 شخص في ساحة هيرمانبلاتس، وذلك قبل أن تشهد المسيرة إقبالا قويا لدرجة زاد معها عدد المشاركين عن العدد الذي كان متوقعا بـ 1000 شخص.

وانتشرت هناك قوة كبيرة من الشرطة لمرافقة المظاهرة. وكان الوضع في المظاهرة هادئا بعد ظهر اليومن ولم تسجل الشرطة وقوع أية حوادث.

وحملت المظاهرة شعار "لا لرأس السنة - التضامن مع فلسطين"، وكان هناك مشاركون يحملون الأعلام الفلسطينية. وكان المنظمون يدعون المشاركين عبر مكبرات الصوت إلى التصرف بهدوء.

ويعد شارع زونناليه المجاور بمثابة نقطة ملتهبة محتملة حيث تقام هناك احتفالات رأس السنة، ويسري فيه حظر جزئي للألعاب النارية.

وتشهد العاصمة الألمانية بشكل مستمر مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وكانت أحداث شغب وقعت في بعض هذه المظاهرات في الماضي.

وكانت الشرطة الألمانية حظرت مظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين في حي نويكولن تحت شعار "لا للاحتفال أثناء الإبادة الجماعية".