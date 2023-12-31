ضبط سمكري سيارات وراء سرقة معمل تحاليل ببولاق الدكرور

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سمكري سيارات متهم بسرقة معمل تحاليل بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسرقة معمل تحاليل كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سمكري سيارات له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وأمكن ضبط المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة فى واقعة السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل "سىء النية" مالك محل أجهزة كهربائية مستعملة تم ضبطه.