شولتس يدعو مواطنيه إلى التكاتف والتفاؤل بمناسبة العام الجديد

رغم العديد من الأزمات والتحديات، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التكاتف والتفاؤل بمناسبة عام 2025.

وفي كلمته المسجلة مسبقًا بمناسبة العام الجديد، والتي سيتم بثها غدا الثلاثاء، قال شولتس:" القوة تنبع من التكاتف. ونحن بلد متكاتف". وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ذلك كان واضحًا بشكل خاص منذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين.

ووجه شولتس الشكر إلى جميع مقدمي الإسعافات الأولية والممرضين والمسعفين والأطباء، وقال إن فرق الشرطة والطوارئ تصرفت بشكل مهني للغاية خلال "ليلة الرعب"، رغم أن العديد منهم كانوا في حالة صدمة. كما أعرب عن تقديره لزوار سوق عيد الميلاد الذين قدموا المساعدة بشكل عفوي. وقال شولتس: "هكذا نحن. هكذا هي ألمانيا. نحن لسنا بلدًا يعيش فيه الناس ضد بعضهم البعض، ولا حتى بلدًا يعيش فيه الناس متجاهلين بعضهم البعض. نحن بلد التعايش".

وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار والحرب الروسية على أوكرانيا، أكد المستشار أن من خلال هذا التعاون " يمكننا أن نخلق القوة خاصة في الأوقات الصعبة مثل هذه".

ودعا شولتس المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 23 فبراير المقبل، وقال: "كيف سيستمر المستقبل في ألمانيا، أنتم من تحددون هذا أيها المواطنون، وليس أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في إشارة إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس دون أن يذكره بالاسم. وكان ماسك دعا أكثر من مرة إلى دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات البرلمانية.

كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير المقبل.وجاء قرار الرئيس بعد أن طلب منه شولتس حل البرلمان بعد خسارة الأخير تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) الشهر الجاري.