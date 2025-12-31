الشرطة الفنلندية تعتقل 14 شخصا وتحتجز سفينة يشتبه في تسببها في أضرار بكابل بحري

أفادت تقارير، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة الفنلندية ألقت القبض على 14 شخصا، واحتجزت سفينة بعدما تبين أنه تم إنزال سلسلة مرساة السفينة في البحر بالقرب من كابل بحري تعرض للتلف حديثا.

وكانت سفينة الشحن، التي تحمل اسم "فيتبرج"، تبحر تحت علم دولة سانت فنسنت وجرينادين الكاريبية.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإذاعة الفنلندية، نقلا عن مؤتمر صحفي للشرطة، فإن أفراد الطاقم المعتقلين يحملون الجنسيات الروسية، والجورجية، والأذربيجانية، والكازاخستانية.

وسيطرت السلطات الفنلندية، على سفينة يشتبه في تسببها في إلحاق أضرار بكابل اتصالات، وبدأت تحقيقا جنائيا بشأن أحدث واقعة تم الإبلاغ عنها، بشأن التأثير على وصلات الكابلات البحرية في بحر البلطيق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشرطة الفنلندية قولها في بيان لها، إن حرس الحدود الفنلندي اعترض السفينة اليوم الأربعاء، بعدما اكتشفت شركة "إليسا أويج" وجود عطل في كابل يربط بين هلسنكي وتالين، في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم.

وتبين أنه تم إنزال سلسلة مرساة السفينة في البحر.

جدير بالذكر أن بحر البلطيق، الذي يحده روسيا و8 دول أخرى من شمال أوروبا، شهد وقوع سلسلة من الحوادث التي ألحقت أضرارا بكابلات الاتصالات البحرية ووصلات الطاقة وخطوط أنابيب الغاز.

كانت فنلندا قد ذكرت أن تلك الحوادث لا يمكن أن تكون عرضية موجهة أصابع الاتهام إلى روسيا التي نفت ذلك.