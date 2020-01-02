البحث عن المتورطين في التحرش الجماعي بفتاة المنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من جهودها لضبط المتورطين في حادث التحرش الجماعي بإحدى فتيات مدينة المنصورة خلال احتفالات ليلة رأس العام، أمس الثلاثاء، والذي استمر حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وتم فحص فيديو التحرش الجماعي والذي انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وجار مراجعة الكاميرات في الشارع ومعرفة المشاركين في الجريمة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا عدة مقاطع فيديو صادمة ترصد لحظة تحرش جماعي بفتاة لم تتجاوز العشرين عامًا، في ليلة رأس السنة أمس الثلاثاء، بشارع المشاية في مدينة المنصورة.

وحاول البعض إنقاذ الفتاة من أيدي عشرات الأفراد المشاركين في الجريمة، وسط تواجد من شرطة مكافحة التحرش بمديرية أمن الدقهلية؛ لكن لم يتم القبض على أي فرد حتى الآن.