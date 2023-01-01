 بلينكن يحث الأطراف السودانية على الانخراط سريعا في حوار هادف - بوابة الشروق
الأحد 1 يناير 2023 2:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

بلينكن يحث الأطراف السودانية على الانخراط سريعا في حوار هادف

آية صلاح
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 2:42 م

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، الأطراف السودانية إلى الانخراط سريعا وبحسن نية في حوار هادف لحل القضايا العالقة.
وأكد بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي بمناسبة ذكرى استقلال السودان الـ 67، التي توافق الأول من يناير من كل عام، دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان، حيث توصلت الأحزاب السودانية إلى اتفاق سياسي إطاري في خطوة أولى أساسية نحو استعادة التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وكفاحه من أجل الديمقراطية، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع السودان خلال المرحلة الحالية.
كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، هنأ الشعب السوداني بالذكرى السابعة والستين لاستقلال السودان، مشيدا بنضالات الشعب السوداني وجهود المخلصين الشرفاء من الرعيل الأول الذين صنعوا الاستقلال.
وأكد البرهان في كلمة ألقاهامساء أمس، ضرورة جمع الصف الوطني ووحدة الكلمة واتخاذ الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات التي تحدق بالوطن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك