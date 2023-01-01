بلينكن يحث الأطراف السودانية على الانخراط سريعا في حوار هادف

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، الأطراف السودانية إلى الانخراط سريعا وبحسن نية في حوار هادف لحل القضايا العالقة.

وأكد بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي بمناسبة ذكرى استقلال السودان الـ 67، التي توافق الأول من يناير من كل عام، دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان، حيث توصلت الأحزاب السودانية إلى اتفاق سياسي إطاري في خطوة أولى أساسية نحو استعادة التحول الديمقراطي في البلاد.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وكفاحه من أجل الديمقراطية، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع السودان خلال المرحلة الحالية.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، هنأ الشعب السوداني بالذكرى السابعة والستين لاستقلال السودان، مشيدا بنضالات الشعب السوداني وجهود المخلصين الشرفاء من الرعيل الأول الذين صنعوا الاستقلال.

وأكد البرهان في كلمة ألقاهامساء أمس، ضرورة جمع الصف الوطني ووحدة الكلمة واتخاذ الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات التي تحدق بالوطن.