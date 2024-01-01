أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية نشرت اليوم الاثنين أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4ر7 % على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق، إلى جانب الغموض الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد بلغت 7ر632 مليار دولار بتراجع 4ر7% عن عام 2022، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وانخفضت الواردات بنسبة 1ر12% على أساس سنوي إلى 2ر647 مليار دولار في عام 2023، ما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 97ر9 مليار دولار.

وعلى جانب آخر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 1ر5% على أساس سنوي إلى 6ر57 مليار دولار في ديسمبر الماضي مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.

وانتعشت الصادرات وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية في أكتوبر بعد 13 شهرا من الانخفاض على أساس سنوي وسط سياسة التشديد النقدي القوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت الواردات بنسبة 8ر10% إلى 1ر53 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 48ر4 مليارات دولار في الشهر الماضي.