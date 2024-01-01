15 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، سقط سبعة شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ صباح اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطنا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.