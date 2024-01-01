مياه المنوفية: تركيب أكثر من 34 ألف عداد مسبق الدفع وبيع 56 ألف قطعة موفرة خلال 2023

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي جرى ويجري في محافظة المنوفية خلال 2023.

وأكد وزير الإسكان، في بيان اليوم الإثنين، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما ترجم بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات والأنشطة التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خلال عام 2023، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، والجهات والأجهزة ذات الصلة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

حياة كريمة

وبدوره، أشار الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى تنفيذ مشروعات في إطار مبادرة حياة كريمة شملت: 9500 وصلة مياه شرب في 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات المياه أقطار مختلفة بإجمالي أطوال تقدر بـ200 كيلومتر، ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز في 17 محطة ارتوازية، واستكمال أعمال دق وتغويص 49 بئرا ارتوازية، وإنشاء محطة مياه شرب مرشحة بأشمون، واستلام 47 بئرا ارتوازية، ونحو 56 ألف متر طولي شبكات مياه شرب، واستلام محطة مياه حديد ومنجنيز بطاقة تصميمية 75 لتر في الثانية.

كما لفت نجيب إلى تنفيذ 15 ألف وصلة صرف صحي منزلية ليصل إجمالي الوصلات إلى 45 ألف وصلة منزلية، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات صرف صحي أقطار مختلفة بإجمالي أطوال تقدر بـ 75 كيلو مترا، واستكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل في 10 قرى بواقع قريتين بأشمون، و8 قرى بمركز الشهداء، واستكمال أعمال توسعات 7 محطات معالجة قائمة، واستلام نحو 26250 مترا طوليا من شبكات الصرف الصحي.

كما نوّه باستلام 4 محطات رفع صرف صحي (كفر الجمالة، وسرسموس، وكفر سرسموس، وعشما)، واستلام توسعات محطة معالجة دناصور، واستلام أعمال نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي محطة مياه القرنين بالباجور بطاقة تصميمية 500 ل/ث، واستلام 7 محطات رفع صرف صحي (كفر نفرة الرئيسية، وكفر ميت العبسي، وسبك الضحاك 2، وميت العبسي، وكفر هلال، ونادر، وكفر نفرة الفرعية ).

وأكد نجيب أن الشركة نفذت أعمال إحلال وتجديد بقيمة 86 مليون جنيه، في ضوء الخطة السنوية الموضوعة، وهي عبارة عن 34 مليون جنيه مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه بنواحي المحافظة بإجمالي أطوال 41 كم، و23 مليون جنيه مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة بإجمالي أطوال 10 كم، و13 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد لعدد 26 محطة مياه بالشركة، و16 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد لعدد 12 محطة معالجة ورفع، لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات، وإطالة العمر الافتراضي لها، كما جرى تخصيص 10 ملايين جنيه لخطة مواجهة الأمطار.

1.4 مليار جنيه من البنكين الدولي والآسيوي

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي الممولة بقرض من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، والقائم على النتائج SRSSP p for R: أوضح أنه يتم تنفيذ أعمال بقيمة 1.42 مليار جنيه، لتوصيل خدمة الصرف الصحي المتكامل لعدد 16 قرية، و16 تابعاً لخدمة 180 ألف نسمة محرومة من خدمة الصرف الصحي بمركز تلا، وتم الانتهاء من 163 كم من شبكات الانحدار، و27 كم من خطوط الطرد بنسبة تنفيذ 75% حتى تاريخه، وجارٍ استكمال أعمال المشروع.

وذكر رئيس الشركة أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 74 مليون جنيه ممولة من الشركة تمثلت فى 25 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة، و15مليون جنيه تنفيذ إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطات رفع قويسنا رقم 3و4 بإجمالي أطوال 3 كم، و4 ملايين جنيه أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم بعض شكاوى شبكات الصرف الصحي ممولة من خطة تحسين الأداء للبنك الدولي، وإنشاء محطة رفع بتكلفة 27 مليون جنيه، لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي بالراهب، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 25 بئرا بتكلفة 3 ملايين جنيه بنواحي المحافظة.

وقال الدكتور محمد نجيب صالح: إنه فى سبيل "تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب"، طورت الشركة ورفعت كفاءة مروقات محطة الخطاطبة البحاري وصيانة الخزانات العلوية التابعة للصندوق الاجتماعي، ودقت 23 بئرا ارتوازية بمحطات المياه لرفع الكفاءة وسد احتياجات المواطنين ورفع كفاءة مرشحات محطات (طوخ دلكة، والحامول، وسمادون، وصراوة، ورملة الأنجب، ومنوف المرشحة، ومحلة سبك، وسنجرج، ومنشأة سلطان، وطملاي، وسدود)، بالإضافة إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمحطة شبرا خلفون، وتنفيذ لوحة تحسين معامل القدرة بالتنفيذ الذاتي بمحطة مليج المرشحة.

91 منشأة حكومية

وفي مجال الصرف الصحي، نوّه رئيس الشركة بأن عام 2023 شهد توصيل مرفق الصرف الصحي لعدد 91 منشأة حكومية على مستوى المحافظة، وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بطول 6800 متر، لمد خدمة الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء، واستلام 198 كم شبكات صرف صحي منفذة بمعرفة الهيئة الهندسية، والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بأطوال 14 كم، وتنفيذ 4 كم للمناطق الأكثر احتياجا بنواحي المحافظة، ورفع كفاءة محطات معالجة ( البتانون ، شما ، طهواي ، أشمون )، ومحطات رفع الصرف الصحي بـ (المصيلحة، والشهداء، ومنوف، وأبو مشهور، وجروان، والماي، وكفر زرقان)، بالإضافة إلى تنفيذ 3500 غرفة منزلية بالعديد من القرى.

كما أشار إلى استلام شبكات انحدار الصرف الصحي لخدمة عدد كبير من المواطنين بنواحي المحافظة من خلال رفع كفاءة الأعمال المدنية بمحطات معالجة جنزور قويسنا، ومحطتي معالجة كفر السنابسة، والغوري وصيانة أحواض التهوية بمحطة معالجة المنطقة الصناعية، ورفع كفاءة أحواض التهوية بمحطة معالجة قويسنا، واستكمال منظومة الزيوت والشحوم، وفصل الرمال لمعالجة توسعات قويسنا بعد نقل تبعية التشغيل، وصيانة حوض RBC بمحطة معالجة سبك الضحاك، وصيانة منظومة الهواء وإصلاح البلاور الخاصة بمعالجة كفر الخضراء، وصيانة لوحات الكهرباء والبلورات والإسكانر الخاص لمعالجة توسعات الماي، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

150 ألف عينة

ولفت الدكتور المهندس محمد نجيب صالح إلى أن قطاع المعامل حصل على شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة دناصور ومعالجة سمادون، وشهادات سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات ( شبين الكوم المرشحة، وشما المرشحة، وكفر القرنين المرشحة، والحامول المرشحة، والشهداء المرشحة، وطوخ دلكة المرشحة)، والانتهاء من عدد 17 خطة إصحاح بيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي للتوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة، مضيفاً أن عدد العينات الكيماوية التى تم رفعها بلغت نحو 150 ألف عينة تقريباً.

كما نوه بأن عام 2023 شهد حصول محطة سدود المرشحة ومحطة معالجة دناصور على شهادة الإدارة الفنية المستدامة tsm، وتجديد الشهادة لـ 4 محطات مياه "بهناي المرشحة – طوخ دلكا البحاري - كفر الخضرة – بركة السبع"، بالإضافة إلى تطبيق تعليمات التشغيل القياسي SOP وتعليمات الصيانة القياسية SMP لمحطتي معالجة سبك الضحاك، ومنشاة سلطان، ومحطة مياه كفر القرنين البحاري.

تخفيض تكلفة الإنتاج

وأضاف: نجحت الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي وتقييم الأداء في تخفيض تكلفة المتر المكعب في محطات مياه فرع الشهداء، وأيضا محطة معالجة الكوم الاخضر، واتخاذ إجراءات منها إعادة توزيع العمالة لتحقيق الاستفادة القصوى لصالح العمل.

وأكد الدكتور محمد نجيب أن إدارة نظم المعلومات نجحت في شراء 283 جهاز تابلت لطلبة المدرسة الثانوية الفنية، و2 سويتش و200 جهاز حاسب آلي لإدارات الشركة المختلفة و12 سبورة الكترونية للمدرسة الفنية، وربط 12 موقعا من خلال الربط vpn، وربط منظومة احتياطية لـ 6 مواقع من خلال خدمات 4G VPN/، وتفعيل عدد 3 سيارات متنقلة لخدمة العملاء بجميع نواحي المحافظة ، وإعادة تأهيل شبكة الحاسب لعدد 12 فرعا من فروع الشركة ، وتوصيل 39 محطة بكاميرات المراقبة + مراكز خدمة العملاء، وتفعيل تطبيق لربط 3 قطاعات مشتركة (القطاع المالي، وإدارة التشغيل للغير، والقطاع التجاري) والخاص بمقايسات وتفعيل العملاء للتشغيل لدى الغير، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالضرائب ، وشراء نظام السيرفرات Dell Hei ، وتطوير تطبيق قراءتي، وتطبيق تسجيل قراءة العدادات QR، وإنشاء برنامج إدخال قراءات عدادات المحطات وبرنامج لتوقيع إحداثيات النقاط الجغرافية GIS.

شهاده الأيزو

كما أشاد نجيب بنجاح القطاع التجاري في حصول الإدارة العامة لخدمة العملاء على شهاده أيزو 9001 لسنة 2015، والانتهاء من سحب ورفع مقايسات (خدمة العملاء وفواتير مسبق الدفع وفواتير استهلاك العملاء )، وغير المنزلي ورفع مطالبات المصالح الحكومية على موقع مصلحة الضرائب.

56 ألف قطعة موفرة

وأضاف أن القطاع التجاري تمكن من توفير وبيع عدد 56491 قطعة موفرة للجهات الحكومية والمواطنين، وتركيب 34554 عدادا من العدادات مسبقة الدفع ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 957814 مشتركا، بالإضافة إلى تغيير جميع العدادات التالفة إلى عدادات سليمة وتقسيطها على 18 شهرا لغير القادرين، وكذلك التعاقد مع شركة خالص للمدفوعات الرقمية لتوريد 800 جهاز POS للقراءة والتحصيل والطباعة لدى العميل بنسبة تغطية 100% من أفرع الشركة، إذ بلغ عدد المشتركين على مستوى المحافظة 979470 مشتركا، وبلغت نسبة التحصيل من الإصدار متوسط 95%، لجميع الأنشطة بدون الحكومي والخدمي.

وأشار إلى أن قطاع الموارد البشرية تمكن من التعاقد مع 124 من خريجي مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، و148 بوظيفة (مهندس، وكيميائي، وقارئ ومحصل، وفني، وعامل حفر وتسليك، وسائق)، وترقية 252 من العاملين بالشركة، وإعادة التعاقد مع 706 موظفين بالوظائف المختلفة بالشركة، وضم مدة الخدمة العامة لعدد 19 من العاملين، وضم مدة الخبرة العملية لعدد 34، ومنح علاوة تشجيعية لعدد 696 موظفاً، وتفعيل منظومة الأرشفة لملفات العاملين بالشركة.

ونوّه بتدعيم مركز التدريب بالشركة بمختلف الأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية والتدريبات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وحصل المركز على تجديد الاعتماد لشهاده الجودة Iso 9001/2015 بتاريخ 25/7/2023 وتجديد الاعتماد لشهادة اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم بتاريخ 17/10/2023 واجراء اختبارات المسار الوظيفي للترقي لعدد 836 من العاملين بالشركة بنسبه نجاح 98.3% بالإضافة إلى تنفيذ 475 دورة تدريبية لإجمالي 6647 متدربا بمختلف المجالات فني ومالي وتجاري وإداري وتكنولوجيا معلومات ودورات وورش خارجية ودورات اون لاين.

٩١٧ نشاطا توعويا

وفي إطار الخطة التوعوية بالشركة، أشار رئيس الشركة، إلى تنفيذ ٩١٧ نشاطاً لـ 256442 مستفيـدا تمثلت فى إجراء استطلاع رأي ٢٦٠٠ من المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، منها ٧٥٠ نشاطاً ميدانياً للمواطنين، و٢٨٠ ندوة توعوية ولقاءً جماهيرياً لزيادة الوعي الثقافي نحو خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليها، وتنفيذ ٥٠ ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، وإطلاق ٤ قوافل مائية خدمية بقرى المحافظــة، بالإضافة إلى ٧٢ قافلة توعية ميدانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية، وتدريب ٥٠٠ من أئمـة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كما تم التعاون مع مديرية التربية والتعليم في تنفيذ ٢٥١ نشاطاً لطلاب المدارس وأعضاء هيئـة التدريس بمديرية التربيــة والتعليم على نطاق المحافظة.

وأوضح أن الشركة تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 125، والذى نجح في الرد على 70 ألف شكوى خلال عام 2023 ، وتنوعت بين شكاوى مياه وصرف وجودة ومحاسبة وشكاوى مشروعات، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استقبال مكالمات الهاتف المحمول على الرقم المختصر 125 بعد أن كانت على الخطوط الأرضية فقط، وتخصيص أحد العاملين بالإدارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل منظومة الكول سنتر، وتحسين مراقبة استقبال المكالمات بصورة جيدة لصالح العميل.