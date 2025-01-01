• رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية.. ورئيس السنغال يتعهد بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي خلال العام



مع استقبال العالم الجديد تستعد دول أفريقية لاتخاذ خطوات جديدة نحو انهاء الوجود العسكري الأجنبي على الاراضي الأـفريقية حيث كانت تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو قد أنهوا الوجود العسكري الفرنسي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد، أمس الثلاثاء تعهد الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، بأن عام 2025 سيشهد نهاية الوجود العسكري الأجنبي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال فاي، الذي انتخب رئيسا في مارس الماضي: "لقد أصدرت تعليمات لوزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مجال الدفاع والأمن، يتضمن، من بين عواقب أخرى، إنهاء جميع الوجود العسكري الأجنبي في السنغال اعتبارا من عام 2025".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس السنغالي موعدا لإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع أصدقاء السنغال كشركاء استراتيجيين، في إطار تعاون مفتوح ومتنوع وغير مقيد"، نقلا عن "فرانس برس".

واعتبر فاي أنه لا يسعى إلى قطيعة مع فرنسا، مثلما حدث بأماكن أخرى في غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: "تظل فرنسا شريكا مهما للسنغال من حيث الاستثمار والشركات الفرنسية وحتى المواطنين الفرنسيين الموجودين في البلاد".

وفي ساحل العاج، أعلن الرئيس الحسن واتارا، أن القوات الفرنسية ستنسحب من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ليتواصل، ليكون استكمال للخروج العسكري للقوة الاستعمارية السابقة من المنطقة.

وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة نهاية العام، قال واتارا إن مواطني ساحل العاج عليهم أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة.

وتدرس فرنسا خفض وجودها العسكري في دول غرب ووسط إفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج، إلى 600 جندي من نحو 2200 حاليا، حيث انتهت فرنسا من سحب جنودها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك البلدان وانتشار الحملات المناهضة لفرنسا.

وأنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد المتشددين في المنطقة، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر الماضي.