رئيس الوزراء يناشد الطلاب الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي: أقل راتب شهري 20 ألف جنيه

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسر والشباب المصري الاهتمام بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع قبل أيام مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تطوير صناعة التعهيد.

وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات تأتي على رأس وظائف المستقبل، مضيفًا: «دي التخصصات اللي لازم كلنا نتحرك فيها، أقل راتب يتراوح ما بين 15 ألفا إلى 20 ألف جنيه في الشهر».

ولفت إلى أهمية تغيير ثقافة الأسر والطلاب، لأن العالم يركز على قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الواعد داخل وخارج مصر