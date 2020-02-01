أبو الغيط: اجتماع الجامعة العربية رسالة بأن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده

جدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه لخطة السلام الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، مساء السبت، إن اجتماع اليوم من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويمثل رسالة بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا.

وأضاف أن الطرح الأمريكي الأخير كشف عن تحول حاد في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن توقيت وملابسات طرح المبادرة الأمريكية الأخير يثير الكثير من التساؤلات.

تعقد جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.