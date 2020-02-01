حسام زكي: الطرح الأمريكي للسلام بعيد عن الحد الأدنى المقبول فلسطينيا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «أجواء الاجتماع الطارئ للجامعة لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية ممتازة جدًا»، بحسب تعبيره.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «الجلسة المغلقة الخاصة باعتماد القرار والنظر فيه لم تستغرق عشر دقائق بسبب التوافق على القرار ومضمونه»، معقبًا: «الأجواء كانت إيجابية وواضحة وبها تأييد للوضع والفكرة الفلسطينية».

وأشار إلى أن «وصف الطرح الأمريكي بتقديمه السلام والازدهار بعيد عن الحد الأدنى المقبول فلسطينيًا»، موضحًا أن «القضية أمام خيارين إما التفاوض في مستقبل الأيام على أساس الطرح الأمريكي، أو أن الجانب الفلسطيني مؤيدًا بالجانب العربي ثم المؤتمر الإسلامي وغيره يعرب عن رفضه في أن يكون الطرح هو أساس التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وأكد أن «أساس التفاوض المقبول فلسطينيًا يشمل تأسيس عمليات السلام والمفاوضات على المرجعيات الدولية وحل الدولتين والانسحاب إلى حدود 67»، لافتًا إلى أنه «ليس مقبولًا أن يتم استدراج الجانب الفلسطيني إلى وجود تفاوض على أساس هذه الخطة البعيدة جدًا عما يطلبه من الحد الأدنى»، بحسب ما ذكر.

وعقدت جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.