محامي بايدن: مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل بايدن في ديلاوير من جديد

أعلن محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يفتش منزل بايدن في ديلاوير مرة أخرى، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأثارت قضية العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بولاية ديلاوير ومكتبه في مركز بحثي بجامعة بنسلفانيا، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ردود فعل متباينة بين أعضاء الكونجرس تبعا لانتماءهم الحزبي.



ووصف النائب الجمهوري، جيمس كومر، الرئيس الجديد للجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، مقر إقامة بايدن في ديلاوير بأنه "مسرح جريمة" خاصة بعد تعيين مدعي خاص للتحقيق في الأمر.



وأضاف كومر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ما يقلقني أنه بعد ساعات قليلة من تعيين مدعي خاص للتحقيق في الأمر، لا يزال المحامون الشخصيون للرئيس، الذين ليس لديهم تصريح أمني، يفتشون مقر إقامته بحثا عن وثائق جديدة".



وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" قد صادر في أغسطس الماضي، وثائق سرية في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا تتضمن وصفا للقدرات النووية والدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخبارى.