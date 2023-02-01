كفر الشيخ: سقوط أمطار غزيرة وتوقف رحلات الصيد

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شهدت مدن وقرى مركزي بلطيم ومطوبس المطلين على البحر المتوسط في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح شديدة على معظم أنحاء المحافظة.

وبدوره، أكد أحمد علي عيسى رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن المدينة شهدت تساقط أمطار غزيرة صباح اليوم الأربعاء، مشيرا إلى إزالة مياه الأمطار ورفعها من الطرق والأحياء من أجل تسهيل حركة المرور.

ومن جانبه، قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن المحافظة شهدت سوء الأحوال الجوية منذ ساعات الصباح، مؤكدا أن حركة الصيد متوقفة جزئيا عن العمل اليوم؛ نظرا لخطورة الرياح وحالة الطقس على حركة المراكب والسفن.

وأضاف أن عشرات السفن ومراكب الصيد متوقفة عن العمل ببرج مغيدل والسكري والجزيرة الخضراء وبرج البرلس.

وأوضح أن النقابة حذرت الصيادين من الصيد في تلك الأجواء؛ نظرا لخطورتها على حركة السفن وحياة الصيادين.

وأكد عدم صدور قرارات رسمية من مسؤولي ميناء البرلس بإيقاف حركة الملاحة والصيد بالميناء حتى الآن.