إغلاق القنصلية الألمانية في إسطنبول خوفا من أعمال عنف محتملة

أغلقت القنصلية العامة الألمانية في وسط مدينة إسطنبول التركية أبوابها اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف من التعرض إلى أعمال عنف محتملة.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم في رسالة إلى المواطنين الألمان في تركيا، أنه "بعد الأحداث الأخيرة في العواصم الأوروبية، مثل حرق القرآن الكريم، ازدادت مخاطر وقوع هجمات وأعمال عنف في إسطنبول، خاصة في وسط المدينة".

وأشارت الوزارة في الرسالة إلى أن الخطر مرتفع بشكل خاص في منطقة بيوغلو وسط المدينة وحول ساحة تقسيم المركزية.

وناشدت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بتوخي الحذر بشكل خاص وتجنب الازدحام والمناطق المذكورة قدر الإمكان.

وكانت ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وكذلك الولايات المتحدة قد حذرت بالفعل مواطنيها الأسبوع الماضي من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا، كما حذرت تركيا في وقت سابق مواطنيها من هجمات في أوروبا والولايات المتحدة.