7 ناشئين في معسكر المقاولون العرب بالإسماعيلية

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يواصل نادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني، تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية؛ استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز حيث أدى الفريق مرانه اليوم، الخميس، على فترتين.

وقرر الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، ضم 7 لاعبين شباب لمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية في إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين.

وضمت قائمة اللاعبين الشباب كلا من عبد الرحمن أكمل، يوسف العزب، محمود مانجا، محمد سعيد، محمد عبد الناصر، مهند محمد ويوسف حمدي.

وأبدى يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، سعادته بتصعيد اللاعبين وانتظامهم في معسكر الفريق الأول في ظل التنسيق المستمر بين القطاع والجهاز الفني للفريق الأول.

ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتى الأربعاء المقبل استعدادا للدوري ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل استئناف الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة محمد عودة المدير الفني ، وضع برنامج تدريب الفريق خلال معسكر الإسماعيلية علي فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.