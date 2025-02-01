نوتنجهام يقسو على برايتون بسباعية في الدوري الإنجليزي

استعاد نوتنجهام فورست، توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الكبير على ضيفه برايتون (7-0) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24.

أنهى نوتنجهام الشوط الأول متقدما بـ3 أهداف نظيفة سجلها لويس دانك، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (12)، ومورجان جيبس وايت في الدقيقة (25)، وكريستوفر وود في الدقيقة (32).

وفي الشوط الثاني، عزز نوتنجهام تقدمه بتسجيله 4 أهداف أخرى، بينها هدفين لوود (64، و69 من ركلة جزاء)، ليسجل 3 أهداف "هاتريك".

وأضاف نيكو وليامز، الهدف السادس في الدقيقة (89) قبل أن يختتم جوتا سيلفا أهداف نوتنجهام في الدقيقة (90+7).

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أرسنال الوصيف، والذي يواجه مانشستر سيتي، غدًا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني لنتونجهام فورست في آخر 4 مباريات بالدوري، وهو الأول له بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث بخماسية نظيفة.

وبات هذا الانتصار هو الـ14 لنوتنجهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل، تلقى برايتون هزيمته الثانية على التوالي بالدوري الإنجليزي، وأصبحت هذه هي الخسارة السادسة لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 10.