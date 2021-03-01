إيران ترفض إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات

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رفضت إيران عقد اجتماع مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 قبل رفع العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الأحد "يجب على الولايات المتحدة أن تعود أولا إلى الاتفاق النووي وأن ترفع عقوباتها غير القانونية عن إيران.. ليست هناك حاجة لإجراء مفاوضات من أجل ذلك."

وتابع خطيب زاده أن إيران لن تعترف إلا بالأفعال وسترد بالأفعال. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن زاده قوله "سنعود إلى التزاماتنا بمجرد رفع العقوبات".

وأكد أن إيران لن ترد على "الإيماءات " ولن تخيفها انتقادات من الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين الثلاثة للمعاهدة - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأضاف المتحدث أنه على الرغم من ذلك فإن طهران ستواصل التعاون مع ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم مجموعة " إي 3" والصين وروسيا.