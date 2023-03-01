رئيس الحكومة اليمنية يبحث مع ليندركينج سبل دفع عملية السلام

بحث رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي إلى بلاده تيم ليندركينج، سبل الدفع بعملية السلام في اليمن.

وقال مجلس الوزراء اليمني في بيان صحفي، إن عبدالملك التقى في جنيف مع المبعوث الأمريكي، وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، إضافة إلى نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

وكشف البيان، عن التطرق إلى الجهود المستمرة للدفع بعملية السلام في اليمن، والمواقف الإقليمية والدولية المطلوبة للضغط على مليشيا الحوثي.

وأكد عبدالملك، في اللقاء، دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لتحركات وجهود الأمم المتحدة؛ لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحا دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، وأهمية تكامل الجهود باتجاه غاية واحدة وهو سلام عادل ومستدام، استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا ومؤيدة دوليا.

ومن جانبه، جدد المبعوث الأمريكي، دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن، مؤكدا الحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأشار إلى موقف الحكومة اليمنية وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الإقليمية الأممية والدولية.

وفي الآونة الأخيرة، تكثفت الجهود الأممية والدولية الرامية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن.

ومطلع أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات.