اليمن: 158 واقعة انتهاك خلال فبراير متعلقة بالقانون الدولي الإنساني

ذكرت اللجنة الوطنية اليمنية ، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها انتهت خلال شهر فبراير 2023 من التوثيق والتحقيق في (158) واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بينها (23) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها (25) ضحية بين قتيل وجريح، منهم طفل و(5) نساء في محافظات مختلفة.

وأضافت اللجنة، في بيان صادر عنها أذاعته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنها وثقت سقوط (3) جرحى من المدنيين بانفجار ألغام مضادة للأفراد، و(48) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في محافظات لحج، تعز، البيضاء، أمانة العاصمة، شبوة، المحويت وحجة، إضافة إلى (4) وقائع قتل خارج نطاق القانون، مشيرة الى أن اللجنة حققت اللجنة في تعرض (112) أسرة للتهجير القسري، و(3) وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية، و(59) واقعة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

ودعت اللجنة في ختام بيانها جميع الأطراف إلى التوقف عن كل أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز