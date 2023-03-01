تعليم القاهرة تعلن أماكن عقد مجموعات الدعم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أماكن مقرات الدعم المدرسى للإدارت التعليمية الـ٣٣ للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وقال أيمن موسى مدير المديرية، إنه تم تجهيز جميع القاعات للطلاب والإعلان من قبل عن مواعيد وأسماء المعلمين فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت التعليمية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد ضرورة المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية والالتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم.

وأصدر تعليمات بتخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة، كما أوصى بكيفية اختيار المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين.

وأشار إلى أن المدارس والمعلمين سيحصلون على النسب المقررة لهم فى الحال.