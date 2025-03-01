الحوثي يجدد تهديداته لإسرائيل حال استئناف حربها على غزة

توعد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، إسرائيل بأنها ستكون "تحت النار" في حال استئناف حربها على قطاع غزة.

وقال الحوثي: "نؤكد ثبات موقفنا والتزامنا الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإخوتنا في الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "نراقب محاولات إسرائيل التهرب من وقف إطلاق النار في غزة والالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية"، مشددا على أن "عودة الحرب على غزة سيصاحبها عودة كل كيان العدو (إسرائيل)، وفي مقدمته يافا المحتلة المسماة تل أبيب تحت النار"، ومهددا بعودة "التدخل العسكري في مختلف المسارات".

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية على يد إسرائيل، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات بدون طيار كما هاجموا أهدافا في إسرائيل.