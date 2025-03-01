كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين يوجهون رسائل إلى قيادة الاحتلال

وجه محتجزون إسرائيليون رسائل إلى قيادة الاحتلال، خلال مقطع مصور بثته كتائب عزالدين القسام، قالوا فيه: "اخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعاً".

وقال أحد المحتجزين في المقطع المصور: "أنا سعيد بأن أخي سيتحرر غدا ولكن هذا غير منطقي بأي شكل من الأشكال وغير إنساني بأن يفرقوا بين العائلات، اخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات لا تدمور حياتنا جميعاً".

كما دعا أهالي الأسرى إلي استمرار التظاهر ولا يتوقفوا حتي توقع الحكومة الإسرائيلية علي المرحلة الثانية من الصفقة.

فيديو بثته كتائب القسام لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "هذا حقا غير إنساني"، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/V0qFg5WCs1

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 1, 2025

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أعلنت استعدادها للتعاون مع أي مبادرة، من شأنها التصدي لمحاولات تهجير شعبنا من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

وشددت الحركة في بيان صحفي يوم السبت، لها للقمة العربية المقرر انعقادها، على ضرورة ألا تمس أي مبادرة بالحقوق الفلسطينية وخاصة حق الشعب الثابت بمقاومة الاحتلال، وإنجاز حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير.