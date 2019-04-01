الرئيس السوداني يصدر مرسومين بتعيين 3 وزراء و4 وزراء دولة

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أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، مرسومين جمهوريين بتعيين 3 وزراء و4 وزراء دولة جدد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه تم تعيين الفريق أول ركن صديق محمد عامر وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وروضة الحاج محمد وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، و أبو هريرة حسين علي وزيرا للشباب والرياضة.

كما قرر البشير تعيين أربعة وزراء دولة جدد بوزارات الخارجية والعدل والمالية.

وبهذا يرتفع عدد الوزراء الحكومة السودانية المشكلة أخيرا إلى "25" وزيرا ,وزراء الدولة الي "22" وزيرا .

وأكد الرئيس البشير أن التعيين تم بالتشاور مع رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا.

يأتي ذلك وسط اجراءات يتخذها الرئيس السوداني على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية، والتي تطورت للمطالبة برحيل البشير وحكومته.