وزير النفط الإيراني يصل إلى روسيا

وصل وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة اليوم الاثنين إلى روسيا، ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، سيجري زنكنة بعد ظهر اليوم مباحثات مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لبحث أوضاع سوق النفط وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة زنكنة إلى روسيا لها أهمية كبيرة من جانبين: أولا، أن الولايات المتحدة تسعى لتشديد العقوبات النفطية المفروضة على إيران، وثانيا، أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على وشك اتخاذ قرار بشأن تحديد سياساتهم الجديدة للنصف الثاني من العام الحالي 2019.