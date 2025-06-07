أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يعتزم الدخول في مرحلة جديدة من التخطيط الرياضي والإداري، مشيرًا إلى أن الإدارة ستُعيد هيكلة القطاع الرياضي بالكامل، من أجل ضمان الاستقرار وتحقيق البطولات في المستقبل.

وجاءت تصريحات المندوه عقب تتويج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في مباراة نهائية مثيرة.

وقال المندوه في تصريحات لقناة الزمالك:" وجدنا أن أيمن الرمادي لديه الطموح والرغبة في التتويج، لذلك تعاقدنا معه، لم أشعر بالقلق من نتائجه الأولى، كانت لدينا ثقة به، وحرصنا على منحه الاستقرار النفسي المطلوب".

أضاف:" الرمادي مدرب مخلص ويعمل بجد، ونجح في تقديم أداء مميز في فترة قصيرة، والتتويج بالكأس هو ثمرة لمجهوده ومجهود الفريق ومجلس الإدارة، نُقدم له الشكر على تحمله المسؤولية في فترة صعبة، ونجح في الاقتراب من اللاعبين نفسيًا بشكل ملحوظ".

وأكد المندوه أن اللاعبين والجهاز الفني سيحصلون على مكافآت بعد التتويج، موضحًا أهمية تواجد أعضاء المجلس مع الفريق خلال المعسكر، وأضاف:" الفريق دائمًا ما يُثبت قدرته على الفوز في وقت الشدة، ونحن فخورون بهذا الجيل".

كما وجه الشكر للجنة التخطيط برئاسة حازم إمام وأحمد حسام "ميدو"، ولجنة الاستثمار بقيادة محمد الإتربي، مثمنًا جهودهم في المرحلة الماضية.

واختتم المندوه حديثه قائلًا:" نحن بصدد إعادة هيكلة الإدارة الرياضية في الزمالك بقيادة جون إدوارد، والتخطيط للمستقبل سيكون مختلفًا، نعتمد على تدفقات فرع أكتوبر، وسنوجه جزءًا منها لدعم الفريق وآخر لإعادة استثماره في تطوير الفرع الجديد".