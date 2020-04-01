صحيفة الباييس ترسم 4 سيناريوهات لوضع كورونا في إسبانيا



رصدت صحيفة "الباييس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، تضاعف عدد الوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كل أربعة أيام بدلا من كل يومين، مشيرة إلي أن توقعات الأرقام تنذر بأن تتخطي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا أكثر دول العالم متضررة من كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا باتت أمام أربعة سيناريوهات، أحلاها مر، الأول أن يحافظ عداد الوفيات على نفس معدله كما كان الأسبوعين الماضيين. أما السيناريو الثاني، يتمثل بإجراءات أكثر صرامة للحجر وهذا ما يمكن السلطات من التحكم ولو بشكل جزئي بزيادة عدد الوفيات ومن ثم ضبطها، كما ظهر في نموذج إقليم هوبي بالصين حيث مدينة ووهان بؤرة ظهور الفيروس.

والسيناريو الثالث يتعلق بتكرار السيناريو الإيطالي خاصة وان المنحى التصاعدي لعدد الوفيات يظهر تقاربا كبيرا مع المنحى التصاعدي لوفيات إيطاليا.

وأخيرا السيناريو الرابع وهو الأسوء وفيه تتجاوز أرقام إيطاليا في أعداد الوفيات، خاصة وأن إسبانيا قد تجاوزت عدد وفيات باريس في الأسبوع الأخير من مارس.

وإذا اتبعت إسبانيا المعدل اليومي للوفيات بالشكل الذي تسير عليه فستكون الوفيات في غضون أسبوع حوالي 18 ألف شخص، وفي غضون 15 يومًا يمكن أن تتجاوز30 ألفًا.

وإذا اتخذ الوضع في إسبانيا مسارا مشابهاً لما يحدث بإيطاليا، الذي تفاقم قبل أسبوع واحد فقط، فقد يصل عدد الوفيات فيها إلى 15 ألف شخص خلال ستة أيام فقط.