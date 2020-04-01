بث بديل لبرنامج يوروفيجن بهدف توحيد أوروبا في ظل تفشى وباء كورونا

يهدف الآن برنامج تلفزيوني، جاء كبديل لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) التي تم إلغاؤها، إلى توحيد أوروبا في ظل جائحة كورونا وذلك في ذات التاريخ الذي كان من المقرر فيه تنظيم العرض النهائي الكبير للمسابقة الملغاة.

ومن المقرر أن يتم بث العرض الذي يحمل عنوان "يوروب شاين آ لايت"، كمحاكاة للأغنية البريطانية الفائزة في دورة عام 1997 من مسابقة يوروفيجن "لاف شاين آ لايت" لفرقة (كاترينا آند ذا ويفز)، في جميع أنحاء أوروبا يوم 16 مايو الساعة 9 مساء (1900 بتوقيت جرينتش)، حسبما أعلن اتحاد البث الأوروبي اليوم الثلاثاء عبر موقعه على الإنترنت.

تم إنتاج العرض بدون جمهور وتولت الإنتاج القنوات التلفزيونية الهولندية التي كانت ستنتج العرض المباشر الذي تم إلغاؤه.

وكان من المفترض أن تعرض المرحلة النهائية للمسابقة في روتردام في 16 مايو، ولكن تم إلغاؤها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.