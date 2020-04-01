مهرجان فينيسيا السينمائي يتحدى وباء كورونا بالاستعداد للدورة 77

ويفتح الباب للمشاركة في منصة تمويل مشروعات الأفلام حتى 30 أبريل

حرصت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، على تجاوز تفشي وباء "كورونا" في إيطاليا، بفتح الباب للمشاركة في النسخة السابعة من منصة "سوق تمويل البندقية" حتى 30 أبريل الجاري، وذلك ضمن أعمال التحضير للدورة 77، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2020.

ووقفت إيطاليا أمس الثلاثاء دقيقة صمت، ونكست أعلامها حدادا على 12428 شخصا توفوا حتى الآن من جراء جائحة فيروس كورونا، حيث سجل هذا البلد المتوسطي والذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة ما يقرب من ثلث جميع الوفيات العالمية بسبب المرض، كما سجل عدد كبير من الإصابات وصلت حتى الآن إلى 105792 شخصا، وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في إيطاليا بالقرب من مدينة ميلانو الشمالية في أواخر فبراير الماضي.

وأوضحت إدارة مهرجان فينسيا، أن هذه الدعوة مفتوحة للمشاريع الأوروبية والدولية لفئات، حيث يقدم الحدث الذي يستغرق 3 أيام في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر، حوالي 45 مشروعًا، منها 33 ينتمي إلى فئة الأفلام الروائية والوثائقية، و12 لمشاريع أفلام الواقع الافتراضي.

"سوق تمويل البندقية" عبارة عن منصة لمشروعات مختارة، تهدف إلى دعم المنتجين الأوروبيين والدوليين لتأمين التمويل لمشاريعهم (أفلام الخيال العلمي والأفلام الوثائقية ومشاريع القصة الغامرة VR) من خلال اجتماعات فردية مع المهنيين الدوليين المحتملين وذوي الصلة (المنتجون، وكلاء المبيعات، الموزعون، الممولون، المذيعون والصناديق).

وكشفت إدارة البندقية عن الخطوات التي يتم عبرها اختيار المشروعات، مؤكدة على أنه يتم إرسال تشكيلة المشروع الأولى إلى الممولين والمحترفين المحتملين المختارين للسماح لهم بالتسجيل في سوق الإنتاج المشترك، يتم بعد ذلك إرسال الكتالوج الذي يتضمن تفاصيل كل مشروع فيلم بالبريد الإلكتروني إلى المحترفين المسجلين بحلول بداية يوليو 2020 ليؤهلهم لطلب 30 دقيقة وجهًا لوجه مع منتجي المشاريع المختارة. وسيقوم سوق تمويل البندقية بإعداد هذه الاجتماعات وفقًا لتوافر المشاركين وخانات الاجتماعات، على أن يحصل كل مشارك على جدول اجتماعات مخصص قبل الحدث ببضعة أيام.

أما عن شروط التقديم واللوائح، فأكد مهرجان فينسيا، أن المشروع المقدم في فئة الأفلام الروائية والوثائقية، يجب ألا تقل مدته عن 70 دقيقة، وأن يكون قد حصل على 70٪ من ميزانيته ويثبت أن هذا التمويل موجود، حيث يمكن أن يكون الفيلم قيد التطوير، وتم تصويره جزئيًا أو كليًا، وسوف تكون الأولوية للذين يبحثون عن شريك أوروبي.

كما يشترط المهرجان، أن يكون للمخرج خبرة سابقة في الإخراج سواء في أفلام قصيرة، أو طويلة أو مسلسلات، وأن يكون لدى المنتجين سجل حافل في الإنتاج، والإنتاج المشترك الدولي.

أما في مشاريع الواقع الافتراضي، فأوضح المهرجان أنه يستقبل المشاريع بأشكالها المختلفة؛ الواقع الافتراضي (VR) أو الواقع المعزز (AR) أو الواقع المختلط (MR) أو إسقاط 360 Dome، ويمكن أن تكون مشاريع قصة VR الغامرة خيالية أو وثائقية أو مسلسلات أو رسوم متحركة، ويشترط ألا تقل مدتها عن 10 دقائق، وأن يكون كل مشروع في مرحلة التطوير، وتقبل أيضا الأفلام التي تم تصويرها بالفعل جزئيًا أو كليًا.