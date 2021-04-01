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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تخطط لتطعيم الأطفال فوق 12 عاما ضد كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:32 ص

أعرب منسق شؤون جائحة كورونا في إسرائيل البروفيسور نحمان آش عن اعتقاده أنه يمكن البدء بعد شهرين بإعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية فوق 12 عاما.

ورجح أن تصادق وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لهذه الفئة العمرية خلال أسابيع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن آش القول إن إسرائيل تنوي شراء 36 مليون جرعة إضافية من اللقاح، لتكفيها لعامين، في ظل إمكانية إعادة تطعيم الجمهور كل ستة أشهر لتحصينهم ضد أية سلالات جديدة محتملة للفيروس.

وكانت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية قد أعلنت يوم أمس أن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة مئة بالمئة للفئة العمرية بين 12 و15 عاما.

وبدأت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 3ر9 مليون نسمة، حملتها للتلقيح ضد كورونا في ديسمبر، ويعد برنامجها أحد أكثر البرامج نجاحا حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلث سكان إسرائيل تحت سن 16عاما، وهي فئة لا يمكن بعد تطعيمها.


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